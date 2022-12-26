Піротехніки на місці знешкодили два старі артилерійські снаряди та вісім гранат

На гірському хребті Кукул у Карпатах рятувальники знешкодили вибухівку часів Першої та Другої світових воєн. Небезпечні предмети виявили неподалік місця, де минулоріч під час розпалювання вогню загинули двоє туристів із Коломиї. Про виявлення вибухівки в горах ДСНС повідомили туристи. За інформацією рятувальників, на землі лежало два артилерійські снаряди та вісім ручних гранат.

Про знешкодження вибухівки у Карпатах у понеділок, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області. За інформацією рятувальників, про виявлення вибухівки в Карпатах їм повідомили туристи.

«Поблизу сіл Вороненка та Ворохта Надвірнянського району, на хребті Кукул, туристи виявили вибухонебезпечні предмети. Небезпечну знахідку виявили на горі Під-Берди, за 150 метрів від місця, де минулого року розірвався снаряд у вогні та загинуло двоє туристів», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що на місці піротехніки знешкодили десять вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн: знищено 2 артилерійські снаряди часів II Світової війни, та 8 ручних гранат I Світової війни.

Нагадаємо, трагічний інцидент з туристами стався у вересні 2021 року поблизу села Вороненко на межі Прикарпаття і Закарпаття. Тоді під час розпалювання багаття стався вибух, внаслідок якого загинули двоє туристів. Ще четверо людей отримали травми. Виявилося, що це була група з 12 туристів з Коломиї. Вибух стався в долині гори Під-Берди, де і зараз виявили стару вибухівку. Внаслідок розриву снаряду загинули двоє туристів, які сиділи найближче до вогнища – 27-річний та 40-річний мешканці Коломиї. Рятувальники повідомляли, що вибух стався у місцях, де у 1916 році відбувався Брусилівський прорив, а в 1939-1944 розташовувалась лінія оборони Арпада. У тамтешніх ґрунтах залишається чимало снарядів та мін.