Коли прибули рятувальники, двоє чоловіків вже витягли дівчинку з води на камінь

У Яремчі двоє чоловіків врятували школярку, яка впала у річку поблизу водоспаду Пробій. Очевидці почули крик дівчини, кинулись у річку і дістали дитину з води на камінь. Переході викликали рятувальників, які спочатку перенесли на берег дівчинку, а потім мотузкою витягли з води ще двох чоловіків.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався у вівторок, 8 листопада. Виклик про падіння дитини у річку Прут біля водоспаду в Яремчі рятувальникам надійшов о 14:26.

«Коли рятувальники прибули до місця події, то побачили двох чоловіків з дитиною на камені посеред річки, неподалік водоспаду «Пробій», на відстані приблизно 5 метрів від берега. Як з’ясувалося, коли люди почули крики дитини про допомогу, то одразу кинулися на порятунок, адже дівчинка знаходилась у воді, і швидка течія могла миттю знести її у водоспад», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники, страхуючи один одного, перейшли поміж камінням воду та дістались до людей. Спочатку на руках перенесли дівчинку на берег. Чоловіків за допомогою рятувальної мотузки переправили через річку на берег. Дитину передали медикам.