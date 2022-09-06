40-річний киянин наразі перебуває під наглядом медиків

40-річний турист із Києва кілька днів пролежав у хащах на Закарпатті. Чоловіка виявив мешканець Рахівського району, який прогулювався лісом. Виявилося, що туристу стало зле, він пролежав кілька днів майже без їжі та води. Зараз чоловік перебуває під наглядом медиків.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, у вівторок, 6 вересня, безсилого туриста у лісі виявив мешканець Рахівщини. Чоловік викликав рятувальників та надав їм координати, де знайшов потерпілого.

Рятувальники виявили туриста у лісі поблизу гори Лиса Рахівського району. Виявилося, що потерпілий – 40-річний мешканець Києва, який кілька днів пролежав у лісі без їжі та води.

«Чоловік приїхав на Закарпаття з Києва й одразу ж пішов у гори. На момент, коли його знайшли, турист уже кілька днів лежав у хащах із поганим самопочуттям, майже не їв і не пив», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що рятувальники надали киянину долікарську допомогу, далі – на ношах перенесли до машини і транспортували до Рахова. Наразі турист перебуває у лікарні під наглядом медиків.