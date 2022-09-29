Рятувальники спустили непритомного чоловіка до дороги, де на нього чекали медики швидкої

У лісі біля карпатського села Гребенів знайшли непритомним молодого чоловіка. Його випадково знайшли лісники і викликали рятувальну групу ДСНС для спуску вниз. 23-річного чоловіка доставили в реанімацію районної лікарні, його стан оцінюють як важкий.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 28 вересня працівники лісгоспу повідомили про те, що в с. Гребенів Стрийського району в лісовому масиві виявили чоловіка в непритомному стані. На місце виїхала Славська пошуково-рятувальна група.

«Рятувальники, оглянувши чоловіка, зрозуміли, що він не дихає, надзвичайники надали домедичну допомогу, після чого транспортували на ношах до швидкої медичної допомоги. Чоловіка було госпіталізовано в реанімаційне відділення Стрийської центральної районної лікарні», – повідомили у ДСНС Львівської області.

Потерпілим виявився житель Луганської області 1999 року народження. Наразі невідомо, скільки часу він пролежав в лісі. У Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги уточнили ZAXID.NET, що попередній діагноз, з яким пацієнта доставили в лікарню, – переохолодження, можливе отруєння невідомою речовиною.

У Стрийській лікарні вранці 29 вересня ZAXID.NET повідомили, що стан пацієнта залишається важким, він на апараті штучної вентиляції легень. Видимих переломів чи травм не виявлено. Йому провели обстеження, але поки немає результатів.

Як дізнався ZAXID.NET з власних джерел, біля чоловіка знайшли порожню пляшечку із заспокійливим «барбовал». Можливо, отруєння спричинило передозування цими ліками.