22-річного туриста госпіталізували з переломами

У четвер, 15 вересня, на базі «Захар Беркут» на Львівщині з крісельного підйомника з висоти 15 метрів випав 22-річний мешканець Волині. Чоловіка госпіталізували з переломами.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 15:30 у селі Волосянка Стрийського району. На базі готельно-туристичного комплексу впав із крісельного підйомника з висоти близько 15 метрів 22-річний мешканець Володимира-Волинського. Внаслідок падіння з висоти чоловік отримав травми та не міг самостійно рухатись.

Рятувальники наклали потерпілому фіксуючі шини на руку і ногу та на ношах транспортували його близько 2 кілометри до спеціального аварійно-рятувального автомобіля. Далі чоловіка передали медикам швидкої допомоги. Постраждалого в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.

Як уточнили ZAXID.NET в ДСНС Львівщини, за попередніми даними, причиною падіння стала необережність самого туриста.