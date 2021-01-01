Рятувальники спускають туристів з крісел на землю

У с. Славське на Львівщині 1 січня на горі Тростян зупинилася канатна дорога із 74 туристами на одномісних кріслах. Причиною стала поломка трансформаторної підстанції. Рятувальники зняли людей з підйомника через 2,5 години. Серед них було 13 дітей та троє вагітних.

Як повідомляють у ДСНС, крісельний підйомник зупинився близько 13:30. Працівники канатної дороги намагаються полагодити електрогенератор.

Через годину гірничо-рятувальні підрозділи ДСНС почали знімати туристів з підйомника. Там працює 16 рятувальників та дві одиниці техніки. Додатково скеровано ще 11 надзвичайників.

На канатній дорозі застрягли близько 70 туристів. Температура повітря — 1° тепла.

Яу уточнили ZAXID.NET у львівському управлінні ДСНС, інцидент трапився на канатній дорозі бази «Динамо» на горі Тростян.

P.S. Станом на 16:00 рятувальники зняли з підйомника всіх туристів. Їх було 74, з них 13 дітей.

фото ДСНС

Нагадаємо, у Славському є кілька крісельних витягів. Наступного року холдинг ОККО Group почне будівництво нового гірськолижного курорту.