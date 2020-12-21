Наступного року почнеться будівництво нового гірськолижного курорту біля Славського
На Львівщині збудують новий гірськолижний комлпекс, що матиме 60 км лижних трас
Холдинг ОККО Group львівського бізнесмена Віталія Антонова завершив процес викупу землі для будівництва гірськолижного курорту на території Славської ОТГ. У 2021 році інвестор планує розробити проект і розпочати будівництво курорту, яке загалом триватиме чотири роки.
Як повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» заступник начальника управління туризму і курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський, сума інвестицій складе 500 млн доларів. Роботи з будівництва планують розпочати вже наступного року.
«Це дуже тривалий проект, який буде реалізовуватись близько чотирьох років. Він стартує в 2021 році. Зараз всі питання з землею вирішені, наступний крок - розробка проекту, проектно-кошторисної документації та початок будівельних робіт», – сказав він.
За словами Лозинського, курорт побудують за 15 км від смт Славсько на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка. Він розповів, що новий курорт в технічному плані буде випереджати Буковель на вісім-дев'ять років. На території комплексу облаштують лижні траси загальною протяжністю 60 км (для порівняння: Буковель має 50 км лижних трас). Реалізація проекту буде проходити в три черги. «Австрійські експерти приїжджали вивчати схили, висоту гір, інфраструктуру і ці населені пункти потрапили в стратегію», – зазначив він.
Червоним кольором на карті обведена орієнтовна територія, де будуватимуть гірськолижний комплекс
Лозинський також нагадав, що компанія ОККО кілька років тому перереєструвала всі свої акції у Славсько і, відповідно, сплачує податки у громаду. «Ці кошти реінвестують в розвиток гірськолижної інфраструктури, в бренд Славського, в ремонт доріг і розвиток громади», – додав Тарас Лозинський.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що компанії холдингу «ОККО» отримали понад 300 гектарів землі на території Славської ОТГ. Голова Славської ОТГ тоді розповів ZAXID.NET, що будівництво гірськолижного курорту стартує з облаштування штучних озер, які необхідні для запасу води.
OKKO Group – це всеукраїнський холдинг, флагманом якого є мережа АЗС «ОККО» (концерн «Галнафтогаз »). До складу OKKO Group входить понад 10 різнопрофільних бізнесів в сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. У холдинг також входить житлово-будівельна компанія «Ваш дім».