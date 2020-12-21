Холдинг ОККО Group львівського бізнесмена Віталія Антонова завершив процес викупу землі для будівництва гірськолижного курорту на території Славської ОТГ. У 2021 році інвестор планує розробити проект і розпочати будівництво курорту, яке загалом триватиме чотири роки.

Як повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» заступник начальника управління туризму і курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський, сума інвестицій складе 500 млн доларів. Роботи з будівництва планують розпочати вже наступного року.

«Це дуже тривалий проект, який буде реалізовуватись близько чотирьох років. Він стартує в 2021 році. Зараз всі питання з землею вирішені, наступний крок - розробка проекту, проектно-кошторисної документації та початок будівельних робіт», – сказав він.

За словами Лозинського, курорт побудують за 15 км від смт Славсько на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка. Він розповів, що новий курорт в технічному плані буде випереджати Буковель на вісім-дев'ять років. На території комплексу облаштують лижні траси загальною протяжністю 60 км (для порівняння: Буковель має 50 км лижних трас). Реалізація проекту буде проходити в три черги. «Австрійські експерти приїжджали вивчати схили, висоту гір, інфраструктуру і ці населені пункти потрапили в стратегію», – зазначив він.

Червоним кольором на карті обведена орієнтовна територія, де будуватимуть гірськолижний комплекс

Лозинський також нагадав, що компанія ОККО кілька років тому перереєструвала всі свої акції у Славсько і, відповідно, сплачує податки у громаду. «Ці кошти реінвестують в розвиток гірськолижної інфраструктури, в бренд Славського, в ремонт доріг і розвиток громади», – додав Тарас Лозинський.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що компанії холдингу «ОККО» отримали понад 300 гектарів землі на території Славської ОТГ. Голова Славської ОТГ тоді розповів ZAXID.NET, що будівництво гірськолижного курорту стартує з облаштування штучних озер, які необхідні для запасу води.

OKKO Group – це всеукраїнський холдинг, флагманом якого є мережа АЗС «ОККО» (концерн «Галнафтогаз »). До складу OKKO Group входить понад 10 різнопрофільних бізнесів в сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. У холдинг також входить житлово-будівельна компанія «Ваш дім».