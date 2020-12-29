Будинок згорів дотла, в пожежі загинула йог мешканка

28 грудня у с. Зимівки Сколівського району виникла пожежа в дерев’яному будинку. Він згорів дотла. В пожежі загинула 80-річна жінка. Поліцейські розслідують обставини загибелі пенсіонерки. Займання виникло близько 14:15. Дерев’яний будинок площею 10х8 м швидко згорів. За попередніми висновками поліції, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. У прес-службі ДСНС Львівщини уточнили ZAXID.NET, що повідомлення надійшло о 14:13, а повністю загасили вогонь о 18:30. На згарищі виявили тіло жінки – 80-річної місцевої мешканки, яка проживала в цьому будинку. Тіло загиблої скеровано на експертизу. Слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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