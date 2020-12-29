У пожежі в дерев'яному будинку на Сколівщині згоріла 80-річна жінка
Займання спричинило коротке замикання електромережі
28 грудня у с. Зимівки Сколівського району виникла пожежа в дерев’яному будинку. Він згорів дотла. В пожежі загинула 80-річна жінка. Поліцейські розслідують обставини загибелі пенсіонерки.
Займання виникло близько 14:15. Дерев’яний будинок площею 10х8 м швидко згорів. За попередніми висновками поліції, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі.
У прес-службі ДСНС Львівщини уточнили ZAXID.NET, що повідомлення надійшло о 14:13, а повністю загасили вогонь о 18:30.
На згарищі виявили тіло жінки – 80-річної місцевої мешканки, яка проживала в цьому будинку. Тіло загиблої скеровано на експертизу.
Слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).