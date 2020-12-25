На Сокальщині в житловому будинку згорів 49-річний чоловік
Суспільство — Анна Журба, сьогодні, 13:440
Гасінням вогню займалися три пожежники з однією спецмашиною
У селі Тартаків Сокальського району зранку 25 грудня під час пожежі в цегляному житловому будинку згорів 49-річний чоловік.
За інформацією ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 8:10. Займання виникло в цегляному будинку площею 10х4 м на вулиці Шептицького та швидко поширилося горючими конструкціями будівлі.
Гасінням вогню займалися три пожежники з однією спецмашиною. О 8:36 рятувальники локалізували пожежу, та о 9:30 – ліквідували її. В будинку знайшли тіло чоловіка 1971 року народження.
Вогонь знищив дах, дерев’яне перекриття та речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Обставини події та причини виникнення займання встановлюються.
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