Гасінням вогню займалися три пожежники з однією спецмашиною

У селі Тартаків Сокальського району зранку 25 грудня під час пожежі в цегляному житловому будинку згорів 49-річний чоловік.

За інформацією ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 8:10. Займання виникло в цегляному будинку площею 10х4 м на вулиці Шептицького та швидко поширилося горючими конструкціями будівлі.

Гасінням вогню займалися три пожежники з однією спецмашиною. О 8:36 рятувальники локалізували пожежу, та о 9:30 – ліквідували її. В будинку знайшли тіло чоловіка 1971 року народження.

Вогонь знищив дах, дерев’яне перекриття та речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Обставини події та причини виникнення займання встановлюються.