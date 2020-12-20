Унаслідок пожежі постраждав 46-річний орендар помешкання

У суботу, 19 грудня, горів приватний будинок у Сокалі. Унаслідок пожежі постраждав 46-річний орендар помешкання. Його госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

У ДСНС у Львівській області повідомили, що пожежа у цегляному будинку на вул. Шептицького у Сокалі сталася близько 15:30.

Унаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку (фото ДСНС)

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий дим. Під час гасіння пожежі виявили чоловіка, якого винесли на свіже повітря та передали медикам.

Постраждалим виявився 46-річний орендар будинку. Його госпіталізували в Червоноградську міську лікарню з отруєння продуктами горіння у стані середньої важкості. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.

Причину пожежі встановлять правоохоронці.