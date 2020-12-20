У суботу ввечері, 19 грудня, у селі Монастир-Дережицький Дрогобицького району на Львівщині сталася пожежа у приватному дерев’яному будинку. Унаслідок пожежі загинув 63-річний чоловік, мешканець будинку.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився 19 грудня близько 21:00.

У селі Монастир-Дережицький Дрогобицького району загорівся приватний дерев’яний житловий будинок. Вогонь повністю знищив помешкання. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 63-річного мешканця будинку.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.