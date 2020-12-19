У п’ятницю, 18 грудня, у місті Судова Вишня на Львівщині сталася пожежа в приватному будинку, унаслідок якої загинув 42-річний власник помешкання.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що пожежа в дерев'яному житловому будинку на вул. Жовтневій у місті Судова Вишня Мостиського району сталася 18 грудня близько 7:00. Вогонь пошкодив підлогу та речі домашнього вжитку. На місці пожежі було знайдено тіло 42-річного власника помешкання.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.