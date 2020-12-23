Будинок дерев'яний, однак вогонь не встиг поширитися на велику площу

У середу, 23 грудня, внаслідок пожежі у житловому приватному дерев'яному будинку загинула його 61-річна власниця. Випадок трапився опівдні в с. Медвежа Дрогобицького району. Рятувальники через півгодини після виклику загасили полум’я, згоріли побутові речі на невеликій площі. Однак в будинку виявили тіло власниці – жінки 1959 року народження. Причини виникнення займання та обставини загибелі жінки встановлюють поліцейські.

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