Перевал Шурдин у Чернівецькій області закривають для проїзду на всю зиму для уникнення ДТП. Дорогою буде заборонено користуватися з 10 листопада по 1 квітня. Причина – небезпечність ділянки дороги у зимовий сезон.

Про закриття проїзду гірським перевалом Шурдин у середу, 9 листопада, повідомила Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. Дорожники зазначають, що проїзд гірським перевалом заборонений з 10 листопада 2022 року до 1 квітня 2023 року.

«Тож, під час зимового періоду заборонено користуватись дорогою Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП «Руська», км 22+000 – км 44+372 (перевал «Шурдин»). Це вимушені дії, бо ж взимку їздити «Шурдином» — небезпечно. Дорогу закриваємо, аби запобігти ДТП, оскільки цей автошлях з гравійним покриттям, вузький та має дуже круті вигини», – зазначають у Службі автодоріг.

Об’їхати перевал «Шурдин» можна автошляхами:

Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці;

Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська».

Попереджувальні знаки з погодженими схемами об’їздів закритої ділянки дороги будуть встановлені найближчим часом. Рух перевалом відновлять 1 квітня 2023 року.

Зазначимо, перевал Шурдин розташований на межі Вижницького і Путильського районів,простягається через гірський хребет Ракова у Покутсько-Буковинських Карпатах. Висота перевалу перевищує 1,1 кілометр.