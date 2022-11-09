Дорожники розширюють ділянку траси з Рогатина до Івано-Франківська

«Укравтодор» відновив ремонт ділянки траси міжнародного значення з Рогатина до Івано-Франківська. Йдеться про дорогу М-30, яку почали реконструювати для розвантаження траси Київ-Чоп у 2021 році. Через війну роботи призупинили, зараз ремонт відновили, дорогу розширяють, завершують будівництво мосту через річку Свірж та мосту-шлюзу в селі Княгиничі.

Про старт робіт на трасі Стрий – Ізварине на ділянці біля Рогатина у вівторок, 8 листопада, повідомив заступник голови «Укравтодор» Андрій Івко. За його словами, у 2021 році планувалося добудувати 1400 км нового покриття та з’єднати дорогою М-30 Стрий – Ізварине західні та східні області України і розвантажити рух на М-06 Київ – Чоп.

«У 2021 році на Івано-Франківщині провели капітальний ремонт дороги М-30 від Рогатина до межі з Тернопільською областю та розпочали реконструкцію ділянки від Рогатина до межі із Львівською областю. Йдеться про 16,9 кілометра. На жаль, через повномасштабне військове вторгнення Росії роботи на цій ділянці довелося призупинити», – зазначив Андрій Івко.

Він також уточнив, що через цю неготову ділянку дороги пропускна здатність усієї траси М-30 на заході країни була низькою. «І пасажирський, і вантажний транспорт обирали альтернативні маршрути, здебільшого М-06. Зараз це призвело до того, що траса Київ – Чоп перевантажена, на ній виникає більше руйнувань. “Розморозити” реконструкцію біля Рогатина – найкраща можливість покращити логістику українського експорту за кордон зараз», – додає Андрій Івко.

Наразі дорожники планують розширити дорогу на ділянці від Рогатина до Івано-Франківська, завершити будівництво мосту через річку Свірж та мосту-шлюзу в селі Княгиничі. Задля безпеки руху на перетині з дорогою Н-09 Мукачево – Львів планують збудувати кільцеву розв’язку у Рогатині.