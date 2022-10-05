На мосту до кордону з Румунією наразі діє реверсивний рух транспорту

У Чернівецькій області відновили ремонт 68-метрового мосту на виїзді з міста Сторожинець. Йдеться про частину дороги, що веде до пункту пропуску «Красноїльськ» на кордоні з Румунією. Відновлювати міст почали ще торік, однак через війну роботи призупинили. Для уникнення аварійних ситуацій на мосту вирішили відновити ремонт, наразі ведуться роботи на правій частині: дорожники встановлюють залізобетонні плити та монтують тротуарні консолі. На ділянці, що ремонтується, наразі діє реверсивний рух транспорту.

Як у середу, 5 жовтня, повідомила Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, у 2021 році на 68-метровому мості демонтували верхню частину правого проїзду, але розпочалась повномасштабна війна в Україні і ремонтні роботи були призупинені.

«Увесь цей час водії користувались лівою смугою, оскільки права залишилась непроїзною. А це значно сповільнювало рух автотранспорту та створювало небезпеку для водіїв. Щоб уникнути аварійних ситуацій ми відновили ремонт моста. Наразі на правому проїзді споруди виконуються роботи з армування конструкції мосту, влаштування монолітної залізобетонної плити та монтаж тротуарних консолей», – йдеться у повідомленні.

Далі на мості облаштують гідроізоляцію, проведуть монтаж деформаційних швів, покладуть нове асфальтне покриття, відновлять пішохідну частину мосту та встановлять нові бар’єри і перила.

У Службі автодоріг уточнюють, що ремонт мосту проводить компанія «ШБУ-77». За даними YouControl, компанія «ШБУ-77» зареєстрована у Києві у 2017 році, проте у листопаді 2021 року змінила юридичну адресу на Ужгород. Її власник – киянин Андрій Білоус. За інформацією «Наших грошей», він відомий як менеджер у будівельної компанії «Бітунова Україна», яку контролював російський олігарх Олег Дерипаска. У 2020 році ТОВ «ШБУ-77» отримала державних закупівель на понад 3,7 млрд грн, у 2021 році – вже на 15,8 млрд грн. Компанія була фігурантом кількох журналістських розслідувань про тендери на виконання ремонтів доріг, зокрема звинувачувалась у тендерних змовах із ТОВ «ШБУ-14» із Чернігова.