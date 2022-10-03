Ремонтують найбільш зруйновані та деформовані ділянки дороги до кордону

На Буковині ремонтують зруйновані ділянки автодороги, що веде до пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. У Службі автодоріг наголошують, що це – аварійний ремонт, підрядники ліквідовують, зокрема, деформації дорожнього покриття, оскільки цей відрізок дороги – частина маршруту, яким здійснюються гуманітарні та вантажні перевезення.

Як у понеділок, 3 жовтня, повідомили у Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області, йдеться про найбільш зруйновані відрізки дороги Р-63 /Н-03/Вартиківці – КПП «Сокиряни» з під’їздами до пунктів пропуску «Росошани» та «Кельменці».

«Наразі на ділянці, яка безпосередньо веде до КПП «Росошани», тривають роботи з ліквідації руйнувань та деформацій дорожнього одягу. Аварійний ремонт дороги Р-63 /Н-03/ виконується у межах експлуатаційного утримання», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що ремонтована дорога є частиною логістичного маршруту, через який здійснюються гуманітарні та вантажні перевезення. Тому важливо забезпечити якісне транспортне сполучення із Молдовою.