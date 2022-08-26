Уздовж річки Сучава було пошкоджене берегоукріплення

На гірській дорозі вдовж річки Сучава поблизу Вижниці побудуть 126-метрову підпірну стінку з габіонів. Будівельні роботи ведуться на висоті 833 м над рівнем моря у селі Руська, на дорозі у напрямку кордону з Румунією.

Про будівництво підпірної стінки у Вижницькому районі у п’ятницю, 26 серпня, повідомила прес-служба Укравтодору. Йдеться про штучну споруду з габіонів, яка зводиться на дорозі з Чернівців до пункту пропуску «Руська» на кордоні з Румунією. Цей відрізок дороги простягається вздовж річки Сучава, де було пошкоджене берегоукріплення. Роботи виконує Чернівецький облавтодор.

«Конструкцію зводимо на висоті 833 м над рівнем моря. Загальна протяжність споруди – 126 метрів, а висота стінки сягатиме 4,5 метра. Дорожники вже звели 62 габіонних матраци та 251 ящик. Роботи продовжуються», – йдеться у повідомленні Укравтодору.

У прес-службі додають, що для заповнення проміжку між схилом автошляху та габіонами, дорожники зводять ще й армоґрунтову стінку, аби стінка була на одному рівні з гірською дорогою.

Дорожники нагадують, що на цьому відрізку дороги є обмеження руху для автомобілів загальною масою понад 5 т. Наразі сполучення села Руська із Вижницею та селищем Путила для важчих автомобілів здійснюється в об'їзд.