Ремонт ділянки дороги проводить компанія «ТБЦ»

У Мукачівському районі відновлюють частину траси М-06 Київ–Чоп. Йдеться про семикілометровий відрізок дороги, що веде з Мукачева до села Чинадієво. Дорожники повідомляють, що наразі проводиться ямковий ремонт на двох ділянках з обох сторін дороги.

Про відновлення ділянки дороги поблизу Мукачева у вівторок, 6 вересня, повідомила Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

«Ще одну ділянку М-06 Київ–Чоп відновлюємо: проводимо ямковий ремонт у рамках експлуатаційних робіт. Йдеться про ділянку від селища Чинадійово до Мукачева. У роботі – правий та лівий проїзд дороги. Ліквідовуємо пучини, напливи та вибоїни», – йдеться у повідомленні дорожників.

У Службі автомобільних доріг уточнюють, що ремонт ділянки траси Київ–Чоп проводить підрядна організація «ТБЦ».