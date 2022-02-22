Система автоматично фіксує дані вантажівок для подальшого покарання порушників

У 2022 році на трасах Львівщини облаштують ще п’ять комплексів Weigh-in-Motion для зважування вантажівок під час руху. Два такі майданчики на трасах у Давидові та Гірному запрацювали минулого року.

У вівторок, 22 лютого, перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко на брифінгу у Львові розповів, що нові майданчики для зважування у русі облаштують на таких трасах:

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (поблизу Рави-Руської),

М-11 Львів - Шегині (Бартатів),

М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине (поблизу села Вербиця),

М -10 Львів - Краковець (поблизу села Домажир),

Р-15 Ковель - Жовква (село Боянець).

«З 1 жовтня минулого року майданчики почали працювати, а відтак порушення правил проїзду знизилися в майже у 30 разів. Окрім того це є захист доріг, які сьогодні ремонтуємо», – розповів Андрій Івко.

Минулого року на дорогах області встановили два майданчики зважування у русі – на трасі Мукачево - Львів біля села Давидів та трасі Київ - Чоп біля села Гірне. Їх вартість склала понад 17 млн грн. Система автоматично зчитує номерний знак, габаритні розміри, загальну маса, навантаження на кожну вісь.