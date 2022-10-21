Наразі реконструюють двокілометровий відрізок дороги, що веде до Румунії

У Чернівецькій області розпочали реконструкцію автодороги до українсько-румунського кордону. Йдеться про 2-кілометрову ділянку дороги в напрямку з під’їздом до пункту пропуску «Шепіт». Після реконструкції ширина проїзної частини становитиме 6 метрів.

Про старт реконструкції дороги до кордону з Румунією у п’ятницю, 21 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької ОВА. Крім розширення траси, тут замінять водопропускні труби під основною дорогою, відремонтують мости і встановлять нові дорожні знаки.

«Йдеться про відрізок дороги Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська» з під’їздом до КПП «Шепіт», котрий безпосередньо веде до пункту пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей». Довжина ділянки – 2 км. Після реконструкції ширина проїзної частини становитиме 6 метрів», – йдеться у повідомленні прес-служби ОВА.

Дорожники також облаштують тротуари, зупинок громадського транспорту та новий автопавільйон. У прес-службі додають, що реконструкцію частини прикордонної дороги проводять у рамках Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-2020.

Зазначимо, на початку жовтня у Чернівецькій області відновили ремонт 68-метрового мосту на виїзді з міста Сторожинець. Йдеться про частину дороги, що веде до пункту пропуску «Красноїльськ» на кордоні з Румунією. Крім того, наразі триває аварійний ремонт на кордоні з Молдовою. Йдеться про найбільш зруйновані відрізки дороги Р-63 /Н-03/Вартиківці – КПП «Сокиряни» з під’їздами до пунктів пропуску «Росошани» та «Кельменці». Тут ліквідовують, зокрема, деформації дорожнього покриття, оскільки цей відрізок дороги – частина маршруту, яким здійснюються гуманітарні та вантажні перевезення.