Міст планують відкрити орієнтовно через три тижні

На дорозі до кордону з Угорщиною через ремонт перекрили 100-метровий міст через річку Тису у Вилоку. Проїзду від села Неветленфолу до Вилока наразі немає. На цій ділянці організували об’їзд через Виноградів. Роботи планують завершити орієнтовно через три тижні.

Як у вівторок, 18 жовтня, повідомила Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, роботи проводять на проїзній частині. Дорожники пояснили, що ремонт почали, аби не допустити руйнування самого мосту.

«Міст біля КПП «Вилок» потребує ремонту прогонової (проїзної) частини. Плануємо дозволити рух мостом протягом трьох тижнів у залежності від того як зміцніє бетон на споруді та погодних умов. Також відновимо покриття на мосту», – йдеться у повідомленні.

Наразі ділянка дороги від села Неветленфолу до Вилока буде перекрита. Для вантажних та легкових автомобілів організували об’їзд через Виноградів. Дорожники уточнюють, що ремонт планують завершити через три тижні.