На місці пожежі виявлено тіла двох людей: 63-річного чоловіка та 47-річної жінки

У селі неподалік Стрия трапилась пожежа у невеликому житловому будинку. Як повідомили у ДСНС Львівщини, унаслідок займання загинули двоє людей.

Пожежа трапилась у селі Верчани Стрийського району у середу, 21 грудня. Приблизно о 20:00 до рятувальників надійшло повідомлення про займання у дерев’яному житловому будинку розміром 7х10 метрів.

На момент прибуття рятувальників будівля була охоплена вогнем. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м2, дерев’яне перекриття на площі 15 м2, пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 50 м2.

На місці пожежі виявлено тіла двох людей: 63-річного чоловіка та 47-річної жінки.