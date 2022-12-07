За свій вчинок 11-річна Софія отримала відзнаку від рятувальників та цікаві розвиваючі подарунки

У місті Хирів на Львівщині 11-річна школярка врятувала життя однокласника, у помешканні якого сталася пожежа через запалену свічку. Хлопець у той час спав у кімнаті і не бачив займання.

Як розповіли у середу, 7 грудня, в ДСНС Львівщини, подія трапилася ще минулого тижня у місті Хирів Самбірського району. Коли в місті не було світла, Софійка перебувала вдома і побачила вогонь з вікна сусіднього будинку. Дівчинка одразу покликала свого дідуся і вони разом побігли до сусідів. Зайшовши в одну з кімнат, побачили, що на ліжку спить однокласник Дмитро. Вони розбудили хлопця та вивели його на свіже повітря, а далі загасили займання.

Як з’ясувалось, Дмитро запалив свічку і заснув. Полум’я впало на стіл і від цього загорілася скатертина на столі та комп’ютерна техніка. На щастя, завдяки швидким діям дівчинки вдалося запобігти лихові.

За свій вчинок 11-річна Софія отримала відзнаку від рятувальників та цікаві розвиваючі подарунки. Її відзначили в присутності її однокласників та інших школярів ліцею імені Владики Івана Хоми у Хирові, де вона навчається.

«На нашу думку, Софійка вчинила відважно, безстрашно та героїчно. Її поведінка заслуговує уваги , адже її рішучі дії є прикладом для наслідування дорослим і дітям. Незважаючи на юний вік, дівчинка не залишилась осторонь і прийшла на допомогу. Врятувала життя своєму однокласнику», – зауважують рятувальники.

У ДСНС вкотре нагадують про те, що свічка може спричинити пожежу, якщо не дотримуватись правил пожежної безпеки.