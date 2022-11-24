У Тернополі поліцейська врятувала чоловіка, який наковтався таблеток. Про те, що сусід має намір накласти на себе руки, вона дізналась після того, як він надіслав їй прощальне повідомлення. Одразу після цього жінка зайшла до його помешкання і побачила, що чоловік непритомний. Вона надала йому першу допомогу та викликала швидку. Наразі він у лікарні, з ним все добре.

Про інцидент прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у четвер, 24 листопада. Поліцейська з Тернопільського райуправління поліції Валентина Перхалюк впродовж останнього часу помітила, що один з мешканців її будинку останнім часом перебуває у пригніченому стані.

«Поліцейська завжди намагалася підтримати його, розговорити. Напередодні чоловік надіслав їй повідомлення, у якому прощався. Валентина перетелефонувала йому, проте абонент був поза зоною. Поліцейська вирішила негайно навідатися до знайомого додому. Двері у квартиру були відчинені, тож дівчина увійшла до кімнати і виявила господаря в непритомному стані», – йдеться у повідомленні.

Поряд були розкидані медикаменти. Не зволікаючи, поліцейська зателефонувала у швидку та почала надавати чоловіку домедичну допомогу. Медики, які прибули на виклик, діагностували у чоловіка отруєння медичними препаратами.

Потерпілого шпиталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний. «У моїй роботі під час викликів на повідомлення громадян трапляються різні ситуації. Випадки, коли є загроза життю людини — найскладніші та потребують негайної реакції. Я рада, що вдалося запобігти трагедії та врятувати життя людини», – розповіла поліцейська.