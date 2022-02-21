Жінку поліцейським довелося умовляти не стрибати із моста під потяг

У суботу, 19 лютого, вночі на перетині вулиць Грушевського і Пушкіна у Хмельницькому, перехожі врятували жінку, яка намагалася стрибнути з моста. 37-річна місцева мешканка намагалась покінчити із життям. Жінка з хвилини на хвилину планувала стрибнути із мосту – вона вже перелізла через поруччя і готувалася до стрибка.

Про порятунок самогубиці повідомили в патрульній поліції Хмельницької області. Як розповіли правоохоронці, очевидці викликали на місце патрульних, яким вдалося відмовити мешканку Хмельниччини від самогубства. «Інспекторам вдалося врятувати громадянку, яка розповіла поліцейським, що має сімейні проблеми, через які хотіла закінчити життя самогубством. Поліцейські переконали жінку, що самогубство — це не єдиний вихід», - уточнили в патрульній поліції.

Після того, як постраждалу зняли з мосту, група тактико-оперативного реагування передала жінку медикам. Як уточнили в поліції, зараз її життю та здоров`ю нічого не загрожує.