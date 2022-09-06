Чоловік погрожував стрибнути з висоти п'ятого поверху. Чому він так робив, наразі невідомо

На околиці Тернополя поліцейські врятували життя 92-річному чоловікові, який виліз на підвіконня і погрожував витрибнути з вікна. За допомогою до правоохоронців звернувся онук літнього чоловіка. Поліцейські, взявши ключі від квартири, швидко забрали чоловіка з підвіконня до приміщення, та передали медикам.

Випадок стався близько 10:30 у понеділок, 5 вересня, на масиві «Дружба». Під час чергування поліцейські отримали повідомлення від чоловіка про те, що його 92-річний дідусь поводиться агресивно.

Приїхавши за вказаною адресою, поліцейські побачили, що на підвіконні відчиненого вікна п'ятого поверху сидить літній чоловік та погрожує вистрибнути. Біля під’їзду вже почався збиратися натовп людей.

Як розповів старший інспектор Павло Пелешок, у цей час до поліцейських підбігла жінка, як виявилося, це була донька чоловіка. Вона розповіла, що її батько перебуває один у зачиненій квартирі та передала правоохоронцям ключі від помешкання.

«Ми розуміли, що потрібно діяти негайно, аби не втратити час. Отримавши ключі, ми миттю з напарницею піднялися до квартири. Непомітно відчинили вхідні двері та затягнули пенсіонера у середину помешкання», – розповів правоохоронець.

Як видно на відео з бодікамери, поліцейські зайшли до помешкання та швидко забрали літнього чоловіка з підвіконня. Врятованого чоловіка правоохоронці передали медикам.

У прес-службі поліції додають, що врятували чоловіка двоє правоохоронців: це старший інспектор Павло Пелешок та інспектор Анна Фемчина.