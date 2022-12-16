Унаслідок пожежі вогонь повністю знищив автомобіль Ford Mustang

У селі Конопниця біля Львова виникла пожежа у гаражі, де знаходились шість автомобілів. Унаслідок пожежі вогонь повністю знищив Ford Mustang, а також перекинувся на сусіднє авто такої ж моделі.

Як повідомили рятувальники Львівщини, пожежа трапилась вранці 15 грудня на вул. Городоцькій у селі Конопниця під Львовом. Займання виникло у в бетонному гаражі, критому рубероїдом, розміром 20 х 15 м. Речник ДСНС Львівщини уточнив ZAXID.NET, що пожежа трапилась у гаражі на території приватного господарства.

Унаслідок пожежі, яку рятувальники ліквідували менш, ніж за годину, вогонь знищив автомобіль Ford Mustang та перекинувся на сусіднє авто такої ж моделі, пошкодивши задню праву частину автомобіля та облицювання кузова на площі 2 м2. Також знищено автозапчастини на площі 5 м2, дві акумуляторні батареї.

Завдяки рятувальника вдалось врятувати гараж та ще чотири автомобілі, що знаходились усередині. Їхні моделі не повідомляють.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.