Обставини смертельного інциденту з'ясовує поліція, тіло рибалки направили на експертизу

42-річний буковинець загинув під час рибалки на ставку в селі Колінківці. Чоловік провалився під лід і втопився. Тіло загиблого рибалки рятувальники виявили на п’ятиметровій глибині. Усі обставини інциденту встановлює поліція, тіло направили на експертизу.

Як повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області, повідомлення про ймовірне утоплення чоловіка у ставку в селі Колінківці, що за 10 км від Чернівців, надійшло рятувальникам у вівторок, 14 лютого. На місцевому ставку рибалив 42-річний чоловік і в якийсь момент провалився під лід.

«Щоб дістати потопельника з водойми, на місце події прибули працівники групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони обстежили дно ставка та виявили тіло чоловіка на глибині близько п’яти метрів», – йдеться у повідомленні.

Водолази підняли потопельника на берег та передали поліції. Тіло 42-річного буковинця направили на судово-медичну експертизу у Новоселицю.