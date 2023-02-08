Обставини смерті 61-річного рибалки встановлюватимуть правоохоронці

На ставку на околиці Снятина під лід провалився 61-річний чоловік, який рибалив на водоймі. Повідомлення про утоплення рибалки рятувальники отримали від поліції. На берег тіло чоловіка витягли вже без ознак життя, врятувати його не вдалося. Обставини загибелі рибалки встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомили у Коломийському райуправління ДСНС, інцидент стався у середу, 8 лютого, близько обіду. Виклик про утоплення чоловіка служба порятунку отримала об 11:39.

«На черговий пункт рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що на околиці міста Снятин потрібно допомогти підняти тіло чоловіка з водойми місцевого ставка», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки витягнули 61-річного чоловіка без ознак життя на берег. Тіло передали працівникам поліції. Усі обставини інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше франківські рятувальники закликали не виходити на лід, зокрема на міському озері в Івано-Франківську: водойми промерзли лише на кілька сантиметрів, тому виходити на лід вкрай небезпечно.