Внаслідок пожежі у житловому будинку загинула 100-річна мешканка Хмельницької області. Рятувальники, які прибули на виклик, швидко загасили вогонь, проте літню жінку врятувати вже не вдалося. Ймовірна причина пожежі – порушення безпеки під час користування піччю.

Як у вівторок, 7 лютого, повідомила прес-служба ДСНС Хмельницької області, пожежа виникла у селі Паньківці, що за 50 км від Хмельницького. Виклик про загорання служба порятунку отримала ввечері понеділка, 6 лютого, о 20:39.

«На гасіння пожежі виїхали рятувальники 34 Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Пилява. Пожежу ліквідовано о 20:57. На пожежі було виявлено бездиханне тіло громадянки 1923 року народження», – йдеться у повідомленні.

У службі порятунку додають, що ймовірною причиною цієї пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.