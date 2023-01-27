Пожежа сталася у квартирі дев'ятиповерхівки на вул. Тракт Глинянський

У четвер увечері, 26 січня, горіла квартира у багатоповерхівці на вул. Тракт Глинянський у Львові. У результаті пожежі загинула 72-річна жінка.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа трапилася близько 20:20 у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Тракт Глинянський.

Через сильне задимлення пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки задимленої квартири рятувальники знайшли в кімнаті жінку без свідомості. Її винесли на свіже повітря та намагалися врятувати до прибуття медиків, проводили їй серцево-легеневу реанімацію. Медики також намагались реанімувати жінку, проте врятувати її не вдалося. Загиблою виявилася 72-річна мешканка квартири.

Пожежу гасили близько години 11 рятувальників та три одиниці спецтехніки. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.