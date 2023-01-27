72-річна львів’янка загинула через пожежу в квартирі багатоповерхівки
У четвер увечері, 26 січня, горіла квартира у багатоповерхівці на вул. Тракт Глинянський у Львові. У результаті пожежі загинула 72-річна жінка.
За даними ДСНС Львівщини, пожежа трапилася близько 20:20 у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Тракт Глинянський.
Через сильне задимлення пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки задимленої квартири рятувальники знайшли в кімнаті жінку без свідомості. Її винесли на свіже повітря та намагалися врятувати до прибуття медиків, проводили їй серцево-легеневу реанімацію. Медики також намагались реанімувати жінку, проте врятувати її не вдалося. Загиблою виявилася 72-річна мешканка квартири.
Пожежу гасили близько години 11 рятувальників та три одиниці спецтехніки. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.