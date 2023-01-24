У пожежах загинули мешканка Львова та мешканець Соснівки

У понеділок, 23 січня, у пожежах в багатоповерхівках на Львівщині загинули двоє людей. Одна пожежа сталася на вул. Сяйво у Львові, інша – у Соснівці.

За даними ДСНС Львівщини, близько 12:00 горіла квартира на десятому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вул. Сяйво, 21 у мікрорайоні Левандівка. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та стелю. На місці пожежі виявили тіло загиблої 75-річної власниці квартири.

Цього ж дня близько 21:00 сталася пожежа на вул. Театральній, 11 у місті Соснівка Червоноградського району. Горіла комора на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. На місці пожежі знайшли тіло загиблого чоловіка.