Через масштабні пожежі у квартирах довелося евакуйовувати мешканців будинків

Уночі на понеділок, 2 січня, сталися дві масштабні пожежі в квартирах багатоповерхівок у Львові – на вул. Тролейбусній та на вул. Під Голоском. Постраждали четверо людей. Через пожежі рятувальникам довелося проводити евакуацію мешканців будинків.

За даними ДСНС Львівщини, близько опівночі сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Тролейбусній, 14. Із задимленого будинку надзвичайники евакуювали 80 людей, з них 10 дітей (з яких троє немовлят).

До ліквідації пожежі залучали 32 рятувальники та шість одиниць спецтехніки. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в квартирі, пошкодив стіни та стелю загального коридору, а також двері сусідньої квартири. Унаслідок пожежі травмовано троє людей.

Уночі горіли квартири у двох львівських багатоповерхівках

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 30-річну жінку госпіталізували в Львівську обласну лікарню з отруєнням продуктами горіння, а 43-річного чоловіка в лікарню святого Луки з різаними ранами пальців руки. 21-річний хлопець від госпіталізації відмовився.

Інша пожежа сталася близько 6:00 ранку в квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки на вул. Під Голоском, 17. На час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з квартир 46 мешканці, з них п’ятеро дітей.

На сходах біля палаючої квартири пожежники знайшли 65-річного власника, який був без свідомості. Його госпіталізували з опіками голови, шиї, обох кистей рук І-ІІ ступеня.

Вогонь знищив у квартирі речі домашнього вжитку, вікно, пошкодив стіни та стелю. Пожежу гасили 35 рятувальників та шість одиниць спецтехніки. Причини згаданих пожеж встановлюють.