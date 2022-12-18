Уночі горів будинок у селі Годовиця біля Львова

Уночі на неділю, 18 грудня, сталася пожежа в приватному будинку у селі Годовиця Сокільницької громади, що біля Львова. У результаті загинули двоє мешканців будинку.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа у селі Годовиця сталася близько опівночі. Загорівся двоповерховий цегляний житловий будинок. На момент прибуття вогнеборців полум’я вибивалося з вікон будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в помешканні тіла двох загиблих – 73-річної власниці будинку та її 50-річного співмешканця.

Пожежу гасили близько години, залучали вісьмох рятувальників та два спецавтомобілі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни і стелю. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.