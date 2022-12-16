Чоловіки намагалися розпалити пічку легкозаймистою речовиною, яка спалахнула і спричинила пожежу

У четвер, 15 грудня, сталася пожежа в літній кухні приватного господарства у Городку на Львівщині. У результаті двох чоловік госпіталізували з важкими опіками.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 12:00 в цегляній літній кухні в Городку на вул. Львівській, 343а.

Вогонь знищив речі домашнього вдитку та пошкодив стіни. 61-річний власник господарства отримав опіки рук, ніг та обличчя ІІ ступеня рук, а його 57-річний знайомий – опіки рук та ніг ІІІ ступеня. Обох госпіталізували у львівську лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня).

Причину пожежі встановлюють правоохоронці. За даними ZAXID.NET, попередньо відомо, що чоловіки намагалися розпалити пічку легкозаймистою речовиною, яка спалахнула і спричинила пожежу.

Рятувальники вкотре застерігають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті: