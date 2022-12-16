Двоє чоловіків отримали важкі опіки під час розпалювання пічки в Городку
У четвер, 15 грудня, сталася пожежа в літній кухні приватного господарства у Городку на Львівщині. У результаті двох чоловік госпіталізували з важкими опіками.
За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 12:00 в цегляній літній кухні в Городку на вул. Львівській, 343а.
Вогонь знищив речі домашнього вдитку та пошкодив стіни. 61-річний власник господарства отримав опіки рук, ніг та обличчя ІІ ступеня рук, а його 57-річний знайомий – опіки рук та ніг ІІІ ступеня. Обох госпіталізували у львівську лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня).
Причину пожежі встановлюють правоохоронці. За даними ZAXID.NET, попередньо відомо, що чоловіки намагалися розпалити пічку легкозаймистою речовиною, яка спалахнула і спричинила пожежу.
Рятувальники вкотре застерігають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:
- слідкувати, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин;
- не допускати перегріву печей;
- впродовж опалювального періоду очищати димоходи;
- перед топковими дверцятами потрібно прибити металевий лист;
- не користуватися для розпалу легкозаймистими рідинами;
- не залишати піч без нагляду.