У житловому будинку у Львові трапилась пожежа через використання генератора на горищі. Рятувальники наголошують, що використовувати генератор можна лише на вулиці.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, пожежа трапилась 1 грудня приблизно о 16:40 на вул. Залізничній, 8 на горищі триповерхового будинку. Причиною стало використання мешканцями бензинового генератори на горищі будинку. Займання вдалось швидко загасити, тому вогонь пошкодив лише генератор.

Через проблеми з електропостачанням українці все частіше купують та використовують генератори. Рятувальники нагадують, що варто дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб генератор не наробив біди.

Генератори можна використовувати лише на вулиці. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення. ДСНС рекомендує встановлювати генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

Заправляти генератор треба на відкритому повітрі та не зберігати поруч паливо.