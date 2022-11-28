В одному із сіл Тлумацької громади місцевий мешканець загинув внаслідок отруєння вихлопними газами від електрогенератора. Чоловіка знайшли мертвим у підвалі, де був підключений генератор. Вік загиблого, а також обставини інциденту рятувальники наразі не повідомляють. На місці події працювала поліція. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Про інцидент ввечері у понеділок, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області. Тіло чоловіка виявили у підвалі будинку. Наразі відомо, що мешканець Тлумача загинув від отруєння вихлопними газами від електрогенератора.

«Подія сталася у Тлумацькій територіальній громаді, де у підвальному приміщенні було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою версією, найбільш ймовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора, що працював в підвальному приміщенні», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Поліція встановлює усі обставини інциденту, тіло загиблого направили на експертизу.

Зазначимо, це вже не перший випадок загибелі внаслідок неправильного використання електрогенератора. У четвер, 24 листопада, у селі в Київській області сім’я отруїлася вихлопами від електрогенератора, який використовували прямо в будинку під час відсутності світла. Від отруєння вихлопними газами 61-річний чоловік загинув, а його дружину госпіталізували.