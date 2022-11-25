Електрогенератор працював усередині приміщенні і спричинив біду

У четвер, 24 листопада, у селі на Київщині сім’я отруїлася вихлопами від електрогенератора, який використовували прямо в житловому приміщенні під час відсутності світла. У результаті 61-річний чоловік загинув, а його дружину госпіталізували.

За даними поліції Київщини, інцидент трапився у селі Бобриця Бучанського району на Київщині увечері четверга близько 18:00. Сім’я використовувала для освітлення житла генератор, який поставили прямо в приміщенні. На місце виїжджали медики швидкої допомоги. Поки надавали допомогу 52-річній жінці, стан якої різко погіршився, у дворі помер її 61-річний чоловік.

Попередньо, чоловік помер від отруєння чадним газом, жінку медики госпіталізували до лікарні.

Поліцейські закликають не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів та інших систем, які допомагають пережити відключення світла. Електрогенератори заборонено використовувати у житлових приміщеннях.