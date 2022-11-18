Кожен українець може завезти в країну генератор без сплати податків

Рішення уряду, якими імпорт генераторів та іншого обладнання для проходження зимового сезону в умовах нестачі електроенергії, поширюється як на бізнес, так і на фізичних осіб. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що уряд вже ухвалив рішення, яке звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита імпорт електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншої апаратури для енергетики.

«Лише за вчорашній день, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок. Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції», – наголосив голова уряду.

Шмигаль додав, що Кабмін ухвалить протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

«Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди – закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ», – додав прем’єр.

Раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення. Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Тому Кабінет міністрів дозволив імпорт обладнання для енергетики під час воєнного стану без обов’язкового підтвердження його відповідності технічним регламентам.