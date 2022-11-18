Через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів

Через російські обстріли України майже половину її енергосистеми виведено з ладу. У таких умовах країна потребує додаткової підтримки у сфері енергетики, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Укрінформ».

«Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», – сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткової фінансової підтримки для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

«Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по інфраструктурних об’єктах України, зокрема об’єктах енергетики. Через це українська влада застосовує планові та екстрені графіки вимкнення електроенергії», – додав прем’єр.

Як інформував ZAXID.NET, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України.

Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Крім того, стало відомо, що росіяни здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Цього ж дня стало відомо про те, що ЄС готується передати Україні понад 18 тис. тонн екстреної допомоги, зокрема енергетичного обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури.