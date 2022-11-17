Росіяни вранці четверга, 17 листопада, випустили по Україні велику кількість ракет. Перші повітряні тривоги в Україні оголосили після 07:30, а приблизно о 08:40 тривога поширилася на всю країну.

Зокрема, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали чотири вибухи, повідомили місцеві Telegram-канали. В деяких районах міста зникло світло.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, кілька російських ракет влучили у два інфраструктурні об’єкти Дніпра. За його словами, на місці вже працюють рятувальники.

Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Дніпрі росіяни вдарили по заводу «Південмаш», а мер Дніпра Борис Філатов повідомив про вісьмох постраждалих.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео одного з ударів.

Мер Дніпра Борис Філатов показав уламок, що застряг у пальті співробітниці мерії. Зараз її оперують у лікарні.

Станом на 11-у ранку, за уточненими даними голови ОВА Валентина Резніченка, поранених 14. Усі в лікарнях міста.

Також росіяни завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області, заявив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він також попередив про загрозу масованого ракетного удару. Схоже попередження було й від голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Вибухи пролунали і у Київській області. За інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, в області працювала протиповітряна оборона.

Також вибухи пролунали у Києві. Міська військова адміністрація повідомила, що над містом збили дві крилаті ракети. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Також відомо, що над Києвом було збито іранські дрони Shahed. Два таких збили над Київським водосховищем.

Крім троє людей постраждали від ракетного удару росіян по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада росіяни здійснили наймасштабнішу ракетну атаку на енергетичні об’єкти України за час війни, випустивши загалом 96 ракет. 75 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.