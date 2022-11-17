Денис Шмигаль прокоментував ракетні удари росіян 17 листопада

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

«Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш"», – сказав Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 17 листопада, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Голова уряду не уточнив, які газодобувні підприємства чи об’єкти бомбардували росіяни.

Щодо обстрілу Дніпра, який стався вранці в четвер, то голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що ударів було завдано по двох районах міста і, зокрема, по промисловому підприємству, назву якого він не уточнив.

«Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості», – йдеться в його повідомленні.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми.

Пізніше президент Володимир Зеленський опублікував відео одного з ударів по Дніпру.

«Південмаш» – провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки й технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення. Серед іншого виробляє ракети-носії на екологічно чистих видах палива. За їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту «Морський старт».