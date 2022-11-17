Наслідки російського обстрілу

Вранці в четвер, 17 листопада, під час ракетної атаки на Україну Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України».

«Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Наразі фахівці «Укргазвидобування» оцінюють наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих», – повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Як повідомляється, рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Чернишов водночас не уточнив, про які саме обєкти НАК йде мова.

Зазначимо, що раніше сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про бомбардування росіянами українського газовидобутку. Голова уряду не уточнив, які газодобувні підприємства чи об’єкти бомбардували росіяни.