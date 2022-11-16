Унаслідок ракетного удару пошкоджені чотири житлові будинки в Солонці біля Львова

Під час масованої ракетної атаки на Львівщину у вівторок, 15 листопада, відбулося влучання в житловий квартал у селі Солонка біля Львова, пошкоджені чотири будинки. Місцеві депутати оприлюднили фото з місця події.

«От такий приліт в Солонку. Надіюся, що сільська та обласна рада за наші бюджетні кошти допоможе постраждалим відновитись, іде зима», – повідомила депутатка Солонківської сільської ради Надія Баволяк у групі громади у Facebook.

Вона закликала небайдужих допомогти постраждалим з відновленням, запропонувавши їм допомогу.

Наслідки ракетного удару в селі Солонка біля Львова (фото Надії Баволяк та Миколи Пущака)

«По Солонці – прильоти серед житлового кварталу, пошкоджено чотири будинки. До медиків звернулась одна людина», – розповів перший заступник голови Солонківської ОТГ Микола Пущак. На щастя, внаслідок обстрілів обійшлося без жертв.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 37-річного чоловіка, який постраждав від вибуху в Солонці, госпіталізували у важкому стані.

«Пацієнта з осколковим пораненням грудної клітки та живота, гемопневмотораксом, геморагічним шоком ІІ ступеня каретою швидкої допомоги госпіталізували у 8 лікарню», – йдеться в повідомленні центру.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Львів та Львівську область, випустиши понад 10 ракет. У місті та у передмісті пролунала серія вибухів. Пошкоджені три енергетичні об'єкти, Львів та кілька районів області без світла. У Львові з'явилися проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.