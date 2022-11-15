15 листопада Росія здійснила масштабну ракетну атаку по всій території України

У вівторок, 15 листопада, Росія випустила по території Львівської області понад 10 ракет. Більшість із них збили сили ППО, три ракети влучили у об’єкти енергетичної інфраструктури, постраждала одна людина.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, під час масованої атаки по Україні на Львівщину прилетіли понад 10 ворожих ракет. Більшість із них збили сили ППО повітряного командування «Захід».

Ракети влучили у три об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок ракетного обстрілу постраждав 38-річний чоловік. Його прооперували, його стан стабільно важкий.

Станом на вечір 15 листопада близько 700 тисяч мешканців Львівщини залишились без електропостачання. Наразі електрику вдалось відновити у частині Львова, Золочева, Бібрки та Перемишлян.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні, випустивши близько 100 ракет. Сили ППО знищили 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.

Унаслідок ворожого обстрілу близько 80% Львова залишилась без електропостачання, теплопостачання та частково без водопостачання.