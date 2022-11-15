Внаслідок ракетних ударів 80% Львова залишилося без світла
Не працюють ТЕЦ і електротранспорт
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Через ракетні удари енергетичних об’єктів 80% Львова залишилася без світла. Також не працюють ТЕЦ, відсутнє теплопостачання і подача гарячої води. В місті не курсує електротранспорт та не працюють світлофори.
«80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Мер Львова додав, що внаслідок ракетного обстрілу важко поранено одну людину. Її шпиталізували, зараз лікарі її оперують.
Оскільки повітряну тривогу оголосили в обідній час, всі школярі та дошкільнята досі перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги.
На Львівщині також є знеструмлення по районах.
«Львів, частина Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів без електроенергії. Масштаби ситуації фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги», – додав голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Також є перебої в роботі мобільних операторів. Вони обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.
До ремонтних робіт енергетики зможуть приступити лише після відбою повітряної тривоги. Про відбій у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.
Нагадаємо, 15 листопада росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Львівщину та інші регіони. У Львові та у передмісті пролунала серія вибухів. Пошкоджені енергетичні об'єкти. Станом на зараз російські військові випустили по різних містах України 85 ракет, ще 20 можуть бути запущені.