ЄС готується передати Україні понад 18 тис. тонн екстреної допомоги, зокрема енергетичного обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Зібрати новий пакет допомагали Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Люксембург та Швеція. До пакету увійшли: енергетичне обладнання, предмети для укриттів, набори першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.

«Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки ... Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими. ЄС працює цілодобово, щоб допомогти підтримувати електропостачання в Україн», – заявив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Ленарчич подякував країнам, які допомагають Україні, назвавши такий підхід «найкращою демонстрацією солідарності ЄС у дії». Єврокомісар також закликав приватний сектор долучитися до цієї ініціативи.