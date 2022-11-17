ЄС передасть Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
Зібрати новий пакет допомагали Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Люксембург та Швеція
ЄС готується передати Україні понад 18 тис. тонн екстреної допомоги, зокрема енергетичного обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Зібрати новий пакет допомагали Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Люксембург та Швеція. До пакету увійшли: енергетичне обладнання, предмети для укриттів, набори першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.
«Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки ... Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими. ЄС працює цілодобово, щоб допомогти підтримувати електропостачання в Україн», – заявив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.
Ленарчич подякував країнам, які допомагають Україні, назвавши такий підхід «найкращою демонстрацією солідарності ЄС у дії». Єврокомісар також закликав приватний сектор долучитися до цієї ініціативи.