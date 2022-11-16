Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна переможе Росію в війні, якщо переживе цю зиму. Наразі крім захисту від російських атак існуючої мережі електропостачання, Україна займається і розробкою її альтернативи. Про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону, повідомляє «Українська правда».

«Якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо – ми точно переможемо у цій війні. Повірте, це (удари по енергетиці – ред.) – найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, із тих, що вона вже застосувала або збирається», – зазначив він.

За словами президента, крім захисту від російських атак існуючої мережі електропостачання, Україна займається і розробкою її альтернативи.

«Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з «Укренерго» та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно. Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити», – заявив він.

Президент також вказав на два пріоритети станом сьогодні.

«Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна домовилася із США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних містах.

Йдеться не про один такий реактор, але поки не можна сказати, що «ця модель запрацює вже завтра».

Нагадаємо, що з 10 жовтня Росія влаштувала декілька хвиль цілеспрямованих атак на українську енергетику. Ракетами і ударними дронами нищаться котельні, ТЕС, ТЕЦ та інші обʼєкти. Попередня масована атака відбулася вчора, 15 листопада. Внаслідок неї понад 7 млн абонентів по країні залишилися без енергопостачання.