Після вчорашніх масованих обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури України, найскладніша ситуація в енергетиці спостерігається на заході України, повідомив керівник компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Як сказав він в ефірі національного телемарафону вранці в середу, 16 листопада, найскладніша ситуація наразі спостерігається на заході, а також у центральному і північно-східних регіонах. Для стабілізації енергосистеми «Укренерго» застосувало аварійні графіки відключень, завдяки чому Україна уникнула повного знеструмлення.

Кудрицький зазначив, що енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів і пошкоджених мереж та електростанцій і працюватимуть цілодобово, щоб повернути світло мешканцям міст.

«Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися в міру необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію», – попередив Кудрицький, якого процитувала «Економічна правда».

Він додав, що хоча «Укренерго» має план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші, українцям треба бути готовими до значних перерв у енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Нагадаємо, вдень 15 листопада російські загарбники зі своєї території випустили по Україні близько ста ракет, 13 з яких – по Львівщині. Понад 70 з них збили сили протиповітряної оборони. Ця ракетна атака стала наймасштабнішою з часу повномасштабного вторгнення. Ворожі удари головним чином припали на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Перед цим масштабну атаку на енергооб’єкти України росіяни здійснили 10 і 11 жовтня.